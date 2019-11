Disney Tsum Tsum Festival: il party game di Bandai Namco approda su Nintendo Switch

Il successo ottenuto in Giappone dalla versione originaria spinge i vertici di Bandai Namco a lanciare Disney Tsum Tsum Festival anche in Europa e Nord America, con una versione completamente localizzata in italiano che, per il momento, è disponibile solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.

Realizzato dagli esperti autori nipponici di B.B. Studio, Disney Tsum Tsum Festival è un party game legato alla linea di giocattoli omonima con protagonisti i personaggi più rappresentativi degli universi Disney e Pixar, con la non trascurabile aggiunta del leggendario Pac-Man come mascotte di Bandai Namco.

All'interno del titolo troviamo 10 livelli, con minigiochi a cui dedicarsi sia in singolo che in multiplayer (in rete tramite i server di Nintendo Switch Online o in locale tramite schermo condiviso): le attività presenti spaziano dal curling all'hockey ed enfatizzano l'impiego delle funzioni Rumble HD e dei sensori di movimento dei controller Joy-Con per portare a termine i vari rompicapi. Anche per questo, gli appassionati di party game su Nintendo Switch Lite che desiderano divertirsi in compagnia del proprio personaggio Tsum preferito dovranno necessariamente utilizzare un Joy-Con "classico" o il Pro Controller di Switch.

Nell'attesa di scoprire se il progetto di Disney Tsum Tsum Festival arriverà in futuro anche su PC, PS4 e Xbox One, vi lasciamo in compagnia del trailer di lancio che celebra l'uscita su Nintendo Switch.