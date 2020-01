Disney vende FoxNext e chiude definitivamente la divisione videogiochi

Disney ha compiuto l'ultimo passo per la chiusura definitiva della sua divisione videogiochi: la casa di Topolino ha venduto nelle scorse ore FoxNext, studio mobile autore di giochi come Marvel Strike Force, dopo le voci che volevano il team in procinto di essere licenziato.

FoxNext è ora di proprietà di Scopely, azienda nota per due giochi piuttosto popolari su mobile, The Walking Dead Road to Survival e WWE Champions. Scopely possiede ora lo studio ex Disney insieme alla licenza Avatar Pandora Rising, inoltre sono stati venduti anche gli assets di un gioco ambientato nell'universo di Alien in sviluppo presso Cold Iron Studio.

Disney non possiede ora più alcuno studio impegnato nello sviluppo di videogiochi, tutte le app mobile verranno ora gestite su licenza da Jam City e la compagnia si appoggerà ad altri partner per i prodotti destinati alle piattaforme casalinghe.

Da tempo Disney ha deciso di abbandonare questo settore e negli scorsi anni abbiamo assistito alla chiusura di studi come Junction Point (Epic Mickey), Black Rock, Propaganda Games e Avalanche Software, dopo aver smantellato completamente il progetto Disney Infinity.