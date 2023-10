Disney vuole comprare Electronic Arts, la collaborazione con Marvel è solo il primo passo?

Secondo un report di Bloomberg, Disney vorrebbe tornare ad investire in maniera concreta sul business dei videogiochi, dopo aver chiuso la divisione gaming a seguito del flop di Disney Infinity per dedicarsi solo alla gestione delle licenze.

Il CEO di Disney vuole che l'azienda si espanda anche su altri mercati e segmenti di business dal momento che la produzione di film, serie televisive e la vendita del merchandising non sembrano più solidi come un tempo, sopratutto dopo che l'arrivo delle piattaforme digitali (come Disney+) ha ridotto gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti nelle sale.

La casa di Topolino vorrebbe ora imporre la sua presenza anche nel mercato dei videogiochi e in questo senso Bloomberg cita una possibile acquisizione di Electronic Arts, ritenuto dalla stessa Disney "un possibile asset strategico" per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Un primo passo è stato fatto grazie alla collaborazione tra Marvel ed Electronic Arts per la produzione dei videogiochi Marvel's Iron-Man e Black Panther, inoltre le due compagnie hanno ottimi rapporti e da tempo Electronic Arts gestisce la licenza di Star Wars per i videogiochi.

EA potrebbe dunque diventare a tutti gli effetti di proprietà Disney? Al momento sembra si tratti solamente di una semplice ipotesi, tuttavia chissà che non sia destinata a diventare realtà.