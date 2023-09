Ancora dispiaciuti per l'aumento di PlayStation Plus? Ai turchi è andata molto peggio

Quella di oggi 6 settembre 2023 è una data destinata a rimanere vivida nella memoria di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, che hanno visto il costo del proprio abbonamento aumentare in maniera tutt'altro che irrisoria.

Adesso abbonarsi a PlayStation Plus costa di più: la sottoscrizione annuale di Essential è passata da 59,99 euro a 71,99 euro, quella di Extra da 99,99 euro a 125,99 euro e quella di Premium da 119,99 euro a 151,99 euro. In parole povere, da oggi per abbonarsi a PlayStation Plus in Italia bisogna sborsare dai 22 euro ai 32 euro in più rispetto a prima, mica poco. Invariati, invece, i prezzi dei mensili e dei trimestrali.

Se ancora consolatevi pensando ai nostri poveri colleghi videogiocatori turchi, ai quali è andata molto, ma molto peggio. Gli abbonati a PlayStation Plus in Turchia hanno visto i prezzi degli abbonamenti aumentare del 600%. No, non abbiamo sbagliato a digitare: il costo dellabbonamento annuale di PlayStation Plus Essential è aumentato dalle precedenti 400 lire turche (circa 14 euro al cambio attuale) alle attuali 2340 lire turche (poco più di 81 euro), lasciando i giocatori del posto letteralmente esterrefatti. Qualcuno tra voi potrebbe far notare che era il prezzo precedente ad essere troppo basso, quantomeno per i nostri standard, tuttavia ogni mercato fa storia a sé, inoltre a lasciare di stucco è stata l'entità dell'aumento, pari appunto al 600%.

Mettendo da parte i discorsi pecuniari, ricordiamo che da ieri 5 settembre sono disponibili i tre nuovi giochi mensili di settembre per PlayStation Plus Essential. Tra una settimana verranno anche annunciati i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium.