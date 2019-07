Disponibile per il download il nuovo aggiornamento firmware 6.72 per PS4

Il firmware di PlayStation 4 passa alla versione 6.72, dopo che Sony ha reso disponibile in tutte le regioni un nuovo aggiornamento. Si tratta di un piccolo update, del peso di circa 442 MB, che dunque soprattutto con una connessione internet veloce non sarà un problema scaricare.

Il firmware 6.72 non porta con sé novità particolarmente rilevanti, se non qualche miglioramento delle prestazioni generali del sistema non meglio identificato, e poco altro. Non è una novità da parte di Sony, che spesso introduce dei piccoli update per migliorare la stabilità del sistema, ad esempio, mentre preferisce lanciare gli aggiornamenti più corposi dopo un periodo di prova in versione beta.

Fu ad esempio il caso del firmware 6.50 di PS4, che introduceva diverse funzionalità, la cui più importante era la possibilità di giocare in remote play su iOS e altri dispositivi, o l'aggiornamento 6.00 che rendeva possibile l'utilizzo di wallpaper personalizzati da USB e alcune opzioni aggiuntive per il parental control.

Lo avete già installato? Che ne pensate?