PS5: nuovo aggiornamento firmware da scaricare, quali sono le novità?

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per Playstation 5, dal peso di circa 1 GB. Ma quali novità porta con sé il Firmware 23.01-07.60.00? Non molte, a onor del vero.

Il nuovo aggiornamento apportato da Playstation 5, infatti, offre soltanto un miglioramento della stabilità, in particolar modo un miglioramento delle performance del sistema. Si tratta, dunque, di una patch di routine.

Ancora niente, invece, giunge sul fronte di un aggiornamento DualSense, né sull'inserimento di eventuali temi, molto richiesti dalla community. L'aggiornamento al Firmware 23.01-07.60.00 è facoltativo, ma il download dovrebbe iniziare in automatico alla prossima volta accensione della console, quindi conviene cogliere l'occasione per installarlo. Già che ci siete, vi ricordiamo che i giocatori Playstation 5 possono attivare sei mesi gratis di Apple TV +.

In linea di massima, questi aggiornamenti di routine non fanno altro che correggere eventuali bug o modificare le performance per favorire la stabilità della console e rimuovere potenziali problemi all'esperienza di gioco, rendendo al contempo l'hardware più sicuro.

Mentre Sony inserisce nuovi update, si è cominciato a vociferare di una Playstation 5 Slim, di cui ancora non si hanno dettagli, né conferme. Sicuramente restare aggiornati sul fronte tecnico, a prescindere dal nome che si darà alla prossima versione della console, si rivelerà essenziali per tutti.