Disponibile su Amazon il bundle di Xbox Series X con la Premium Edition di Forza Horizon 5

Su Amazon è da subito acquistabile il nuovo bundle di Xbox Series X, inclusa nella confezione troveremo una copia digitale della ricca Premium Edition di Forza Horizon 5, il tutto acquistabile a 559,99 euro con spedizione immediata.

Dai inizio alla tua più grande avventura con Xbox Series X e Forza Horizon 5 Premium Edition. Esplora i paesaggi del Messico in un mondo aperto vivace e in continua evoluzione sulle auto più belle del pianeta con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica grezza, ray tracing DirectX, unità SSD personalizzata e gioco in 4K.

Forza Horizon 5 Premium Edition include tantissimi add-on come l'espansione Hot Wheels, il pacchetto di benvenuto, l'abbonamento VIP, il Pass auto ed una seconda espansione non appena sarà disponibile, tutto sulla console Xbox più veloce e potente di sempre.

L'espansione Forza Horizon 5: Hot Wheels include il mondo di Horizon Hot Wheels Park, 10 nuove auto da utilizzare sui circuiti più veloci ed estremi mai ideati. Il Pacchetto di benvenuto include 5 auto speciali elaborate, una casa del giocatore, una concessione una tantum per auto del salone del gioco e 3 concessioni una tantum per capi di abbigliamento Comuni o Rari.

L'abbonamento VIP inoltre ci permette di utilizzare 3 auto esclusive Forza Edition, la corona da VIP, oggetti decorativi, emote e clacson, una casa del giocatore, il doppio dei crediti come ricompensa di gara, giri bonus settimanali della Ruota della fortuna e molto altro ancora. Il Pass infine espande il tuo garage con 42 nuove auto, incluse 8 auto Formula Drift, inoltre riceveremo la concessione una tantum di ogni auto nel nostro garage di gioco.

Se invece siete interessati ad acquistare la versione liscia di Xbox Series X, vi ricordiamo che è acquistabile a questo link al prezzo di 499,99 euro.