Disponibile per i backer la demo di Shenmue 3: primi dettagli del gameplay

Dopo l'entusiasmo dei fan che ha portato all'ottima riuscita della campagna Kickstarter, e la delusione per via della decisione di rendere Shenmue 3 esclusiva Epic Games Store, è il momento di mettere da parte i sentimenti e di tuffarsi concretamente in quello che sarà il nuovo titolo di Yu Suzuki.

Da oggi è infatti disponibile la demo che Sega ha riservato proprio per i backers di Kickstarter, e conseguentemente sono online i primi video che mostrano il gameplay di una versione piuttosto avanzata del gioco.

Finalmente è dunque possibile farsi un'idea di cosa c'è da aspettarsi di concreto nell'atteso nuovo capitolo della serie, tra combat style, minigiochi e quant'altro, nei video che trovate come di consueto in calce alla news.

Inoltre è stato diffuso online anche una nuova versione del trailer Prophecy, che risale in realtà ad agosto 2018, ma che è stato appunto aggiornato e sottotitolato in inglese. Shenmue 3 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 Novembre su PlayStation 4 e PC, come detto, attraverso Epic Games Store.

Per approfondire sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Shenmue 3. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal nuovo gioco di Yu Suzuki? Siete soddisfatti di quanto si è visto nella demo?