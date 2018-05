Disponibile Beacon, lo shooter roguelike in cui dovremo raccogliere DNA per livellare

Beacon è il nuovo shooter roguelikeper PC con visuale dall'alto, che è già disponibile a partire da oggi nella sua versione "first access". Nel gioco vestiremo i panni di Freja Akiyama, una guerriera spaziale che purtroppo non riuscirà a sopravvivere ad un incidente che la farà atterrare su un pianeta sconosciuto.

Ma non preoccupatevi, perché il macchinario per la clonazione situato all'interno della sua navicella spaziale funziona ancora, ed è in grado di stampare un numero infinito di sue copie. Potrà quindi non solo respawnare, ma addirittura torna in vita tramite una versione potenziata ed aggiornata del suo corpo.

Per ottenere questi power-up sarà necessario collezionare i campioni di DNA droppati dai nemici: in base alla tipologia di materiale genetico raccolto avrete accesso ad una serie di potenziamenti, che spaziano da un semplice boost alle statistiche a vere e proprie modifiche fisiche, come la possibilità di sostituire un braccio con un aculeo velenoso.

La versione del gioco ora disponibile contiene quattro livelli generati proceduralmente ed una dozzina di armi, oggetti, equipaggiamenti e mutazioni genetiche. Ma non è assolutamente tutto qui quello che Beacon ha da offrire: in futuro questi contenuti saranno molto più corposi, come annuncia il team Monothetic, ad esempio le mutazione genetiche saranno più di 75 nella release finale.

Se volete dare un'occhiata al titolo potete acquistarlo nella sua versione "first access" su Itch.io, ma il numero di key disponibili è limitato a 1000. Ad ogni modo arriverà anche su Steam in futuro, e l'acquisto di una copia su Itch.io vi garantirà anche una chiave del gioco da riscattare sulla piattaforma di Valve.



Cosa ne pensate di questo nuovo titolo? Vi piacciono i roguelike con visuale dall'alto?