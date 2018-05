Disponibile la demo di Disgaea 5 Complete su PC, ecco come ottenerla

Se siete dei fan degli RPG e la vostra piattaforma di riferimento è il PC, vi farà piacere sapere che la demo di Disgaea 5 Complete, il port del popolare gioco targato Nippon Ichi Software, è finalmente disponibile anche su Windows. Per scaricarla dovrete seguire alcuni semplici passi: per cominciare avrete bisogno di un account Alienware Arena.

Per crearlo non dovrete far altro che registrarvi a questo link, per poi effettuare il login con le vostre nuove credenziali: riceverete subito una key con la quale scaricare la vostra demo del gioco, riscattabile su Steam.

L'uscita di Disgaea 5 Complete è attesa per il 7 maggio, e la versione per PC includerà tutti i contenuti già visti nella versione del gioco per Nintendo Switch assieme a quelli presenti nella release originale del titolo uscita su PS4 nel 2015, intitolata Disgaea 5: Alliance of Vengeance. Inclusi nel pacchetto saranno ovviamente anche tutti i DLC usciti in precedenza per il titolo: un bel po' di contenuti per tutti gli appassionati del genere, che vi terranno incollati allo schermo per decine e decine di ore.

Su Switch il gioco è riuscito a vendere più di 200.000 copie, mentre l'annuncio di un port per PC risale all'inizio del mese scorso.