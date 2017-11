Disponibile la demo di Sine Requie Snake Eyes, GDR italiano ora su Kickstarter

"Il gioco racconta le indagini dell’Inquisitore Rossano Mazzoni, attraverso il suo viaggio tra gli appennini toscani in un 1954 alternativo dove i morti si risvegliano per nutrirsi della carne dei viventi. Il 6 Giugno 1944 i Morti iniziarono la loro caccia contro il genere umano. Dieci anni dopo il mondo è divenuto un ammasso di macerie, dove i pochi superstiti cercano di resistere alla fame dei defunti. Quello che resta dell’Italia è un nuovo medioevo dove gli integralisti religiosi hanno preso il potere imponendo un nuovo ordine: il Sanctum Imperium".

Il titolo è in questo momento protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter: al team sono rimasti 22 giorni per raggiungere il traguardo dei 20.000 euro e procedere così al completamento del progetto. Qualora vogliate aiutare la software house a raggiungere l'obiettivo prefissato, vi basterà cliccare qui per accedere alla pagina Kickstarter di Sine Requie Snake Eyes.