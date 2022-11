Disponibile su Kickstarter il gioco da tavolo di Heroes of Might & Magic III

Un grande classico tra gli strategici su PC è destinato a ottenere una versione tabletop per gli amanti dei giochi da tavolo: Heroes of Might & Magic III ha un board game ufficiale ora disponibile per l’acquisto tramite Kickstarter a partire da 91 euro circa, una vera gemma imperdibile per gli amanti del titolo di casa Ubisoft.

Il team di Archon Studio, creatore anche di Wolfenstein: The Board Game e Masters of the Universe: Fields of Eternia, ha ufficialmente ottenuto la licenza da Ubisoft per produrre il gioco da tavolo ufficiale di Heroes of Might & Magic III, il quale fonde meccaniche sempreverdi come gestione di risorse e deckbuilding a un contesto fantasy inimitabile.

Il gioco consente a un totale di 1-4 giocatori di lottare contro misteriose creature, espandere la propria città e collezionare artefatti in una avventura ripresa proprio dal videogioco. Bisognerà scegliere una fazione, creare in maniera casuale la mappa con delle plance esagonali apposite, esplorarla e ottenere risorse e nuovi eroi per potenziare la propria città e reclutare unità più potenti. Gli stessi eroi poi si evolvono, dando al giocatore più carte con abilità e unità utili a sconfiggere tutte le creature ostili verso il raggiungimento dell’obiettivo finale, che può essere la sconfitta militare degli avversari o il ritrovamento del Grail.

Con l’acquisto del gioco base a 75 euro si ottengono 20 tile, 6 miniature degli eroi, carte e token annessi. Con l’acquisto del tier Azure a 119 euro, invece, si ricevono ben 21 miniature aggiuntive tra dragoni, lich, minotauri e cavalieri, tutte da dipingere, e prop aggiuntivi a seconda della quantità di soldi ottenuti per finanziare il progetto. A 169 euro si ottengono tutti questi benefici, assieme a tre espansioni con carte, miniature e mappe aggiuntive per arricchire i combattimenti tra giocatori e non solo. Infine, a 199 euro si ricevono anche poster e artbook ufficiale. La spedizione verso l’Italia costa 16 euro.