PlayStation Vita: nuovo aggiornamento firmware disponibile a sorpresa per il download

Nonostante ne abbia interrotto la produzione, Sony non sembra avere intenzione di terminare anche il supporto di PS Vita, come si può notare dall'ultimo aggiornamento firmware della console portatile del gigante giapponese, che risolve alcune falle nella sicurezza.

Si tratta dell'aggiornamento 3.71, che sistema un punto debole della console grazie al quale i giocatori potevano utilizzare i giochi homebrew, tra cui dunque anche i videogame piratati. Un ulteriore passo avanti nella continua lotta di Sony e dei colossi del gaming in generale contro la pirateria.

Il tempismo dell'update è interessante, ed è dovuto probabilmente al fatto che solo un mese fa, la community dei modder ha creato un nuovo jailbreak chiamato Trinity, che sfrutta proprio la debolezza di PS Vita di cui sopra.

La versione 3.71 del firmware risolve il problema, anche se sono in molti ad aver rinunciato ad aggiornare la console per poter continuare ad utilizzare gli homebrew.

Come detto in anteprima, Sony ha interrotto la produzione di PS Vita e non offre più videogame gratuiti per la sua console portatile insieme all'abbonamento PS Plus. Inoltre potrebbero non arrivare più giochi per PS Vita dal 2020.

NDR: la notizia è riportata unicamente per dovere di cronaca. La redazione di Everyeye.it nella sua interezza è fermamente contraria alla pirateria in ogni suo utilizzo e forma.