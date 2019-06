Disponibile il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport per PS4 con cinque auto extra

Come promesso, è ora disponibile l'aggiornamento di giugno di Gran Turismo Sport che introduce cinque nuove auto ed un tracciato extra ambientato in Italia, più precisamente in Sardegna. Il rollout della patch 1.40 è iniziato questa mattina in Nord America e nel corso della giornata odierna raggiungerà anche l'Europa.

Cinque le nuove auto introdotte da questo aggiornamento: Chevrolet Camaro Z28 1969, Toyota Tundra TRD Pro 2019, Toyota Sports 800 1965, Renault Sport Clio V6 24V 2000 e la Gran Turismo Red Bull X2019 Competition, eletta l'auto più veloce del mondo. Presente anche un circuito cittadino ambientato in Sardegna, con tre differenti varianti a disposizione.

E la pioggia? Promessa inizialmente come parte della patch 1.40, la pioggia in Gran Turismo Sport dovrebbe però debuttare più avanti, probabilmente con l'aggiornamento gratuito di luglio. Non è chiaro perchè questa caratteristica (richiesta a gran voce dalla community) non sia stata aggiunta con questa patch, sebbene mostrata chiaramente nel primo trailer dell'aggiornamento di giugno 2019 ed in alcuni video off screen di GT Sport.

Al momento, come ribadito, la patch è disponibile negli Stati Uniti, per il download in Europa dovremmo attendere pochissime ore, la pubblicazione in tutto il mondo è prevista infatti entro oggi.