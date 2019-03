Disponibile un nuovo video diario di sviluppo di World War Z

Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno appena pubblicato un nuovo Dev Diary di World War Z, l'attesissimo gioco ispirato all’acclamato film d'azione di Paramount Pictures...

Questo dietro le quinte spiega come le masse di zombi presenti nel film hanno ispirato il team di sviluppo nella creazione dell'elettrizzante esperienza di terrore del gioco. Tutto ciò ha permesso agli sviluppatori di creare nuovi personaggi e nuove storyline fedeli all'universo, costruendo così qualcosa di familiare con un twist totalmente nuovo.

Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena centinaia di zombi assetati di sangue e in rapida evoluzione, capaci di muoversi come un'orda collettiva o individualmente. Scegli tra sei distinte classi e un arsenale di armi mortali, esplosivi, torrette e trappole. Sopravvivi agli zombi attraverso intense campagne co-op a quattro giocatori e combatti sia gli zombi che i veri avversari umani in modalità multiplayer con team Players vs. Players vs. Zombies (PvPvZ). World War Z sarà disponibile il 16 aprile 2019 per PlayStation 4, Xbox One.

É ora possibile effettuare il pre-order di World War Z per tutte le piattaforme, sia in versione fisica che digitale.. Tutti i pre-order di World War Z includeranno il Lobo Weapon Pack, che include tre golden weapon skins e l’arma dual-bladed Lobo.