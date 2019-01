Disponibile da oggi la nuova skill Alexa per leggere le notizie di Everyeye.it

Il 2019 si apre con una gradita novità per tutti i lettori: è ora finalmente disponibile la skill ufficiale Alexa di Everyeye.it, compatibile con tutti i dispositivi dotati dell'assistente vocale di Amazon, tra cui la linea di smart speaker Echo.

La skill Alexa Everyeye.it vi permetterà di essere sempre aggiornati su tutte le notizie pubblicate sulle pagine di Everyeye.it, non solo in ambito gaming ma anche per quanto riuguarda cinema, anime e fumetti, tecnologia, auto e serie TV, in pochi istanti potrete selezionare le aree tematiche di vostro interesse e ricevere tutti gli aggiornamenti più interessanti direttamente tramite la voce dell'assistente vocale. Vi basterà pronunciare semplici comandi vocali come "Alexa, quali sono le notizie di oggi?" oppure "Alexa, quali sono le notizie del giorno?" affinchè l'assistente vocale inizi subito a leggere le notizie più cool, nuove e interessanti targate Everyeye.



Scaricare, installare e attivare la skill è semplicissimo e ovviamente gratuito: vi basterà cliccare su questo link oppure pronunciare il comando Attiva Everyeye.it per procedere con l'attivazione dal dispositivo, o ancora tramite l'app mobile di Alexa selezionando l'opzione Attiva Skill e successivamente cercando Everyeye.it dal motore di ricerca.



La skill di Everyeye è compatibile con tutti i dispositivi che supportano l'assistente vocale Alexa, tra questi ovviamente anche i dispositivi della linea Amazon Echo, Echo Dot ed Echo Plus. Come sempre attendiamo un feedback da parte vostra, potete lasciare un commento qui sotto e vi invitiamo anche a lasciare una recensione all'applicazione, solo così potremo migliorare il servizio e risolvere eventuali problemi.