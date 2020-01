Disponibile da oggi il nuovo aggiornamento di Pokemon Spada e Scudo: le novità

A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Pokemon Spada e Scudo che permetterà di provare in anteprima alcuni dei nuovi contenuti inclusi nel Pass di Espansione annunciato durante il Pokemon Direct del 9 gennaio.

"Dopo aver scaricato l'aggiornamento, dovranno dirigersi verso la Stazione di Brassbury. Qui incontreranno lo stesso Allenatore che compare nel Pass di espansione. In Pokémon Spada incontreranno Sofora, mentre in Pokémon Scudo si imbatteranno in Savory. I giocatori potranno perfino far entrare lo Slowpoke di Galar nella loro squadra! Non serve che abbiano acquistato il Pass di espansione: chiunque stia giocando a Pokémon Spada o Pokémon Scudo potrà godersi l'inizio di questa nuova storia."

Inoltre sono stati svelati anche i contenuti bonus per coloro che acquisteranno il Pass Espansione Pokemon Spada e Scudo: "Gli Allenatori che acquistano il Pass di espansione riceveranno una Divisa Pikachu e una Divisa Eevee come dono speciale per l'acquisto. Potranno indossare questi indumenti nelle espansioni, e perfino in Pokémon Spada e Pokémon Scudo."