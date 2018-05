Disponibile ora la demo di Sushi Striker The Way of Sushido per Nintendo Switch

Una versione demo gratuita di Sushi Striker The Way of Sushido per Nintendo Switch è ora disponibile per il download dall'eShop: scarica e prova con mano questo coloratissimo rompicapo con una grafica in stile anime.

"Vinci la battaglia di cibo definitiva in Sushi Striker The Way of Sushido per Nintendo Switch! In questo frenetico puzzle game d'azione devi combinare piatti colorati e tipi di sushi per creare potenti attacchi da scagliare contro i nemici. Vesti i panni di Musashi, un giovane eroe con un appetito sopra la media! Indaga sulla misteriosa sparizione dei genitori di Musashi e sulle famigerate Guerre del sushi e difendi il tuo paese dall'invasione dell'Impero, così che tutti possano tornare a gustarsi in pace il loro sushi. Fai attenzione, però, giovane guerriero: sul tuo cammino ti scontrerai con tanti fortissimi samurai del sushi! Per trionfare dovrai mantenere sempre altissima la concentrazione."

Sushi Striker The Way of Sushido sarà disponibile dall'8 giugno su Nintendo Switch, in apertura trovate un trailer che mostra i contenuti della versione demo.