Disponibile ora il primo dei quattro cortometraggi dedicati a Detroit Become Human

Mancano pochissime ore al lancio di Detroit Become Human e per preparare al meglio i giocatori all'arrivo di questa nuova avventura, Quantic Dream ha annunciato la pubblicazione di quattro cortometraggi in CGI, il primo dei quali è ora disponibile.

Intitolato semplicemente "Kamski", il corto in questione è dedicato a Elijah Kamski, ricercatore che ha creato il primo androide di Detroit, dando di fatto vita all'universo che impareremo ben presto a conoscere. Quantic Dream ha rivelato che gli altri tre cortometraggi arriveranno nelle prossime ore e saranno visibili al lancio del gioco all'interno della sezione "Extra" del menu principale.

Detroit Become Human sarà disponibile su PS4 e PS4 Pro dal 25 maggio, effettuando il preordine su Amazon riceverete il tema per la HOME e la colonna sonora in formato digitale. Nelle scorse ore Quantic Dream ha pubblicato il trailer di lancio inoltre vi ricordiamo che Detroit sarà protagonista di un Q&A sul nostro canale domani alle 14:00, a cui seguirà una lunga sessione di live gameplay.