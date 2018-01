Disponibile un pad 5-in-1 per Switch che racchiude i vecchi controller Nintendo

Il produttoreha lanciato un nuovo controller perdalle caratteristiche molto particolari: si tratta infatti di un pad intercambiabile che racchiude al suo interno 5 layout ispirati ai controller delle vecchie console

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, il nuovo pad 5-in-1 prodotto da Emio per Nintendo Switch include i button layout dei controller NES, SNES, Nintendo 64, GameCube e naturalmente Nintendo Switch.

Guardando in prospettiva al possibile arrivo della Virtual Console su Switch, l'idea di giocare ai titoli GameCube o Nintendo 64 con la disposizione originale dei tasti rimane qualcosa di molto intrigante. Nonostante il prezzo iniziale di quasi 80 dollari, attualmente le prime scorte del controller 5-in-1 di Emio sono andate esaurite negli Stati Uniti (ma è ancora ordinabile da Singapore). Voi ne acquistereste uno?