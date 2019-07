Disponibile su PS4 un tema dinamico gratis di Crash Team Racing Nitro-Fueled!

Siete dei fan del marsupiale arancione (chi non lo è?), state giocando a Crash Team Racing: Nitro-Fueled e siete in cerca di un nuovo modo per personalizzare la dashboard della vostra PlayStation 4? Abbiamo ciò che fa per voi!

Sony e Activision hanno appena pubblicato un tema dinamico totalmente gratuito dedicato al kart game. S'intitola "The Race is On", è ispirato all'apprezzato artwork di copertina del gioco, e include icone, suoni e pure una traccia a tema come sottofondo! Potete ammirarlo in azione nel video allegato in cima a questa notizia, mentre se siete interessati al download potete effettuarlo accedendo alla sezione Temi dello store direttamente dalla vostra console. Se vi torna più comodo, potete aggiungerlo alla vostra raccolta, dove rimarrà per sempre, dirigendovi sul sito del PlayStation Store.

Cosa ve ne pare? Lo utilizzerete? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Crash Team Racing: Nitro-Fueled è disponibile all'acquisto anche su Xbox One e Nintendo Switch. Nessuna notizia, per il momento, riguardo ad un'eventuale edizione per PC. Pochi giorni fa, intanto, è iniziata la prima stagione del Nitro Tour Grand Prix, che ha introdotto il tracciato Twilight Tour e consente di sbloccare Tawna the Bandicoot.