Disponibile il quarto video diario di sviluppo di Outward

Deep Silver e Nine Dots Studio hanno oggi pubblicato il quarto Dev Diary di Outward . Avventurarsi per le terre desolate da solo è molto divertente ma a volte, quando lo zaino diventa troppo pesante o le notti solitarie, potresti aver bisogno di compagnia...

Outward ti permetterà di scoprire un mondo pieno di bellezze e di pericoli in squadra, grazie alla modalità split-screen! Outward è un RPG open world che puoi giocare da solo o con amici, online o in modalità split-screen. È più di un semplice RPG open world da poter giocare in co-op. Per la prima volta, il team di Nine Dots Studio offrirà al pubblico un assaggio delle prossime avventure in arrivo. Outward darà un nuovo senso al genere RPG, permettendo ai giocatori di mettersi nei panni, non di un tipico eroe, ma di un semplice avventuriero.

Combinando elementi narrativi con elementi di sopravvivenza, i giocatori possono aspettarsi un fallimento. Fallire potrebbe non essere la fine del loro viaggio, ma semplicemente un altro capitolo della loro epica avventura! Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy. In Outward, il giocatore, non è solo il prescelto da una profezia: è un avventuriero, un viaggiatore, un esploratore. E, soprattutto, sarà vulnerabile! Abbraccia lo spirito dell'avventuriero!