Disponibile la seconda parte del fan film dedicato a Splinter Cell

Poco più di tre anni fa,realizzava il fan film dedicato a, la celebre saga stealth tratta dai romanzi di Tom Clancy con protagonista il carismatico Sam Fisher.

Atomic Productions ha recentemente pubblicato sul proprio canale YouTube la seconda parte della sua produzione, che va ad estendere l'arco narrativo iniziato con il filmato pubblicato nel 2014.

Le vicende raccontate nel fan film sono antecedenti al primo capitolo videoludico di Splinter Cell, e seguono da vicino Sam Fisher intento ad infiltrarsi in una base di terroristi di Beirut per recuperare delle informazioni riservate. Trovate rispettivamente in cima e in calce all'articolo la prima e la seconda parte del film.

Insomma, nel mentre continuiamo a sperare che Ubisoft possa presto ridare vita alla serie di Splinter Cell, ferma ormai al 2013 con Blacklist, possiamo ingannare l'attesa dando uno sguardo al film di Atomic Productions, evidentemente realizzato con grande cura e passione.