Disponibile un sequel fan-made di New Super Mario Bros DS con 80 livelli inediti

Un gruppo di fan ha creato un sequel non ufficiale di New Super Mario Bros per, completo di 80 nuovi livelli, alcune meccaniche inedite e una colonna sonora originale. Intitolato, il gioco fan-made è disponibile da oggi per il download.

Il progetto è stato realizzato dal Newer Team, un gruppo di fan che si è dilettato con il New Super Mario Bros. Editor (editor di livelli disponibile su PC ancor prima che uscisse Super Mario Maker) creando 80 nuovi stage, fino a ricavarne un autentico sequel non ufficiale di New Super Mario Bros.

Per Newer Super Mario Bros DS sono stati impiegati sia assets nuovi che quelli del titolo originale uscito nel 2006: potete vedere il gioco in azione nel trailer riportato in cima alla notizia. Disponibile sotto forma di Rom, Newer Super Mario Bros DS può essere scaricato gratuitamente a questo indirizzo, ma non è escluso che Nintendo provveda a rimuoverla per violazione di copyright come accaduto con il remake amatoriale di Metroid 2.

Ad ogni modo, cosa ne pensate del lavoro svolto dal Newer Team?