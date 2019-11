Disponibile a sorpresa su Switch The Stretchers, dagli autori di Little Nightmares

Dalle cupe atmosfere di Little Nightmares a quelle esilaranti di The Stretchers. È questa la parabola degli sviluppatori di Tarsier, il cui nuovo gioco è stato appena pubblicato, un po' a sorpresa, sul Nintendo eShop (a proposito, date un'occhiata alle ultime promozioni del Nintendo eShop), ed è dunque già disponibile su Nintendo Switch.

The Stretchers, come potrete vedere dal trailer in cima alla news, è una sorta di gioco a metà tra Crazy Taxi e un puzzle game, visto che dovrete scorrazzare in giro per il mondo di gioco a raccattare persone infortunate per portarle in ospedale, in una lotta contro il tempo che promette di essere davvero divertente.

Il gioco si presta molto soprattutto al gameplay in multiplayer, dato che un secondo giocatore può controllare uno dei portantini utilizzando uno dei Joy-Con di Nintendo Switch. Preparatevi dunque ad andare alla ricerca di potenziali pazienti in compagnia di un vostro amico, e portateli sani e salvi alla struttura medica più vicina!

Visivamente il gioco strizza molto l'occhio a uno dei classici del genere ospedaliero (se possiamo definirlo davvero un genere). Parliamo ovviamente di Theme Hospital di Bullfrog, per cui il fattore nostalgia potrebbe essere un'altra delle caratteristiche chiave del gioco.

Intanto date un'occhiata al trailer di lancio e diteci che ne pensate. Vi ha già conquistato lo stile di questo particolarissimo e inaspettato titolo Nintendo?

Per approfondire sugli sviluppatori, date un'occhiata alla nostra recensione di Little Nightmares.