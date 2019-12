Disponibile Tori Explorer Pack, un nuovo modo di giocare per i più piccoli

Bandai Namco Entertainment e ISKN sono lieti di annunciare che il primo prodotto dell’ecosistema tori, il tori Explorer Pack, è ora disponibile, giusto in tempo per il periodo festivo.

Vincitore di un CES Innovation Award Honoree in quattro categorie e di numerosi altri riconoscimenti in Germania, Stati Uniti e Francia, tori è un nuovo modo di giocare con i giocattoli, liberando tutta la propria creatività e immaginazione.

La tori Board porta in vita i giocattoli tori, replicando le azioni e i movimenti in tempo reale di tori Wand, tori Catapult o tori Spacecraft all’interno delle app supportate. Questa esperienza Mirror Play è possibile grazie alla combinazione di alcune tecnologie all'avanguardia, inclusa una soluzione di tracking 3D multi-brevetto.

I bambini possono anche progettare e creare i propri giocattoli, come DIY Spacecraft, o progetti, tramite il Creative Book, che potranno essere scansionati e replicati in ciascun gioco, consentendo di sfruttare una quantità infinita di creatività e personalizzazione per adattarsi ai gusti di ogni bambino. Tutte le attività e i giochi sono stati sviluppati in collaborazione con esperti nello sviluppo infantile, come Celia Hodent, con l’obiettivo di migliorare l’intrattenimento e lo sviluppo personale, riunendo le famiglie.

Il tori Explorer Pack è compatibile con tablet e smartphone iOS e Android. Partendo con cinque app disponibili al lancio su Apple Store e Google Play Store, l’ecosistema tori sarà arricchito con nuovi livelli, nuove app e nuovi giocattoli nel corso del tempo, sia da parte di Bandai Namco Entertainment che di altri importanti nomi del mondo dell’intrattenimento.

Le cinque app ora disponibili sono:

Crystal Chase

Proteggi la città dai pirati spaziali che stanno rubando i suoi cristalli per i loro loschi affari usando la tori™ Spacecraft e la DIY Spacecraft.

Metti alla prova la tua destrezza e i tuoi riflessi recuperando i cristalli, sconfiggendo i pirati spaziali e schivando ostacoli pericolosi che troverai lungo la strada, per poi potenziare le tue navicelle con potenti armi.

Esplora 4 diversi settori sotterranei di difficoltà crescente.

Crea la tua avventura personalizzando e giocando con un massimo di 4 DIY Spacecraft realizzabili con il kit creativo del tori™ Explorer Pack.

Jungle Rescue

Usa l’ingegno e la tua abilità per liberare i guardiani della giungla e salvare Madre Natura usando la tua tori™ Catapult.

Metti alla prova il tuo pensiero critico e trova un modo per liberare i custodi della giungla. Rompi, sposta o attiva le strutture dei bracconieri: sta a te decidere!

Esplora 30 ambientazioni diverse con difficoltà crescente: sii veloce e accurato per sbloccare ogni volta le 3 stelle!

Personalizza i paesaggi all’infinito (alberi, fiori e totem) modificandoli lontano dallo schermo nel tuo Creative Book.

Shades of Light

Vesti i panni dell’apprendista di un mago e diventa un abile evocatore di ombre usando la tori™ Wand.

Sfida il tuo pensiero critico e le abilità di rotazione mentale in questo gioco di luci e ombre, ricreando le forme usando le sagome di alcuni oggetti assortiti per trovare l’angolazione perfetta.

Sblocca 3 stanze di un castello medievale con difficoltà crescente e oltre 20 oggetti diversi da utilizzare.

Supreme Builder

Assumi il ruolo di un costruttore e realizza il tuo mondo unico e personale, usando la tori™ Wand e completando 30 sfide di costruzione ambientate in tre scenari diversi: deserto, mondo marino e un’isola nuvolosa.

O esprimi la tua creatività senza limiti nella modalità Sandbox.

Personalizza le tue costruzioni digitali con decorazioni che potrai trovare e personalizzare lontano dallo schermo nel Creative Book.

tori Dashboard

Supporta l’apprendimento tangibile e divertente del tuo bambino, comprendendo e monitorando le sue attività.

Gestisci i tuoi profili familiari e monitora i progressi di ogni utente delle app tori™.

Assegna ai bambini sfide specifiche, garantendogli preziose ricompense.

Scopri le creazioni del tuo bambino e condividile con parenti e amici.

Consenti ai bambini di portare con sé i propri progressi in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, grazie ai salvataggi cloud.

Per maggiori informazioni o dettagli sulla disponibilità, o per scoprire i bundle esclusivi, visitate www.tori.com.