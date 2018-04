Disponibile l'update 1.43 di Rocket League: ecco i 1080p su Switch e la modalità Torneo

Dopo tanta attesa, l'aggiornamento 1.43 diè finalmente disponibile per il download su tutte le piattaforme. L'update introduce una lunga serie di novità, fra le quali spiccano la nuovae un significativo incremento della risoluzione su Nintendo Switch.

Da oggi sull'ibrida della Grande N sarà infatti possibile scegliere fra due modalità grafiche: la prima presenterà una risoluzione dinamica e darà la precedenza al frame rate, che rimarrà ancorato a 60 fps; la seconda porterà la risoluzione a 1080p in modalità docked e 720p in modalità portatile, ma bloccherà il framerate a 30 fps. Con l'arrivo della Tournament mode, invece, i giocatori potranno creare competizioni online con regole personalizzabili.

Oltre a queste due gradite aggiunte, l'aggiornamento migliora l'effetto audio del pubblico, corregge i bug segnalati dalla community e introduce nuove icone a schermo con cui comunicare più in dettaglio gli eventuali problemi di connessione, nuove opzioni per la colonna sonora, il supporto a Spotify per la versione PC Steam, tante nuove opzioni di personalizzazione per l'interfaccia utente, e alcune migliorie per il sistema di ban. Se volete leggere la lista completa delle novità, vi rimandiamo al changelog completo sul sito ufficiale di Psyonix.

Rocket League è disponibile su PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One.