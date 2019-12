Disponibili ora il Data Pack 3 e i pacchetti squadra di eFootball PES 2020

Il Data Pack 3.0 di eFootball PES 2020 è disponibile ora in download gratuito per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC. Konami ha anche annunciato la disponibilità dei nuovi pacchetti squadra premium a pagamento.

Pacchetti Squadre Partner

I sette Pacchetti Squadra dei club partner, creati per i fan più accaniti, includono squadre presettate per myClub con le ultime formazioni, l’allenatore, le tattiche di squadra e un tema dedicato per ogni team. Qui di seguito l’elenco dei Pacchetti Squadre Partner disponibili:

Manchester United

Juventus

Bayern Monaco

Barcellona

Arsenal

Inter

Milan

In aggiunta a questi contenuti verranno rilasciate a febbraio anche le divise da gioco classiche per ognuno di questi club. I sette Pacchetti Squadre Partner sono già disponibili ora al costo di €4.99 cadauno per PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori e gli allenatori inclusi nei Pacchetti Squadre Partner non potranno essere utilizzati in altre squadre myClub, così come i giocatori e gli allenatori acquistati in myClub non potranno essere aggiunti ai Pacchetti Squadre Partner.

Data Pack 3.0

Lo straordinario fotorealismo di eFootball PES 2020 tocca vette ancora più alte grazie al Data Pack 3.0 che porta con sé numerosi miglioramenti alle riproduzioni degli stadi: Morumbi - Cicero Pompeu de Toldeo (San Paolo), Old Trafford (Manchester United) e Allianz Stadium (Juventus). Questi ultimi due si arricchiscono di nuove animazioni che mostrano l’esterno dello stadio prima del calcio di inizio. L’Allianz Stadium, lo stadio di casa della Juventus, è disponibile esclusivamente in eFootball PES 2020.

Una nuovissima aggiunta alla vasta selezione di oltre 50 stadi presenti nel gioco è l’Arena do Grêmio, dove i fan potranno sperimentare l’atmosfera unica dei match, diurni e serali, disputati nello stadio casalingo del Grêmio FBPA, la celebre compagine calcistica brasiliana di Porto Alegre.

Il Data Pack 3.0 include anche numerosi visi aggiornati dei giocatori tra cui gli avatar fotorealistici e super dettagliati delle stelle del calcio: Tyrone Mings, Donyell Malen, Ivan Perišić, Fikayo Tomori e Renan Lodi.

All’interno del Data Pack 3.0 sono presenti anche quattro modelli aggiornati di scarpini da calcio ufficiali di Adidas (Copa, Nemeziz, Predator, X) e tre di Mizuno (Moralia Neo II, Rebula 3 Red/White, Rebula 3 Black/Yellow). Il Data Pack 3.0 include anche le nuove divise da gioco adidas delle seguenti nazionali: Germania, Spagna, Giappone, Irlanda del Nord, Galles, Belgio e Scozia.