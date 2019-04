PlayStation Plus di aprile 2019: disponibili al download i giochi PS4

Come da programma, l'aggiornamento del PlayStation Store di martedì 2 aprile ha comportato l'ingresso nella Instant Game Collection degli abbonati a PS Plus su PlayStation 4 di Conan Exiles e The Surge.

Quasi a voler rispondere indirettamente alle proteste di chi, giustamente o meno, si lamenta per il ridotto numero di videogiochi proposti agli iscritti al servizio dopo la conclusione del supporto a PS3 e PS Vita, per il mese di aprile i vertici del colosso tecnologico giapponese scelgono due titoli particolarmente impegnativi, con storie dalle tematiche mature e una longevità superiore alla media.

Conan Exiles di Funcom, ad esempio, immerge l'utente in una dimensione parallela completamente esplorabile, un universo di violenza in cui vige la legge del più forte: una progressione ruolistica incisiva, un combat system asciutto e dei nemici brutali promettono di fare la felicità di tutti gli appassionati di action adventure "all'occidentale".

Quanto all'avventura sci-fi di The Surge, invece, i ragazzi di Deck13 Interactive hanno pensato di ispirarsi a From Software e alla loro iconica serie di Dark Souls per erigere un'impalcatura di gioco spiccatamente soulslike e dipingere un quadro narrativo distopico in una dimensione sconvolta dai cambiamenti climatici e dalla disumanizzazione provocata dalla rivoluzione robotica.

Sia Conan Exiles che The Surge possono essere scaricati "gratuitamente" dal PlayStation Store a partire da oggi, 2 aprile. Agli abbonati a PlayStation Plus sarà dato tempo fino a martedì 7 maggio per poter inserire nella propria ludoteca digitale le versioni PS4 dei due action ruolistici di Funcom e Deck13.