Disponibili i driver NVIDIA GeForce 442.59 per Call of Duty Warzone: link per il download

NVIDIA è arrivata preparatissima al lancio di Call of Duty Warzone, avvenuto poco più di due ore fa in Accesso Anticipato per i giocatori di COD Modern Warfare.

La compagnia di Santa Clara ha infatti reso disponibili per lo scaricamento i nuovi driver GeForce Game Ready 442.59, che includono tutte le ottimizzazioni, i profili e i bug fix necessari per un'esperienza di gioco ottimale con il Call of Duty Warzone. Il pacchetto di driver pesa all'incirca 500 GB e può essere facilmente reperito su questa pagina. Per avviare il download, non dovete far altro che inserire i dati della vostra scheda video e del sistema operativo utilizzato, premere su Ricerca e infine cliccare su Download Immediato.

Per chi non lo sapesse, Call of Duty Warzone è un battle-royale free-to-play nato da una costola di Call of Duty: Modern Warfare. Al momento possono entrare in partita solamente i possessori di quest'ultimo, ma alle ore 20:00 di oggi 10 marzo i server diventeranno accessibili gratis a tutti i giocatori, senza alcuna distinzione. Tra le nostre pagine trovate tutti i dettagli sul peso di Call of Duty Warzone, sui veicoli e sulle location della grande mappa di gioco. Il titolo è in grado di ospitare fino a 150 giocatori in contemporanea!