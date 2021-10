Disponibili i nuovi Game Ready Driver di NVIDIA: tra DLSS e ottimizzazioni, ecco le novità

NVIDIA ha pubblicato una nuova e corposa versione dei driver per le proprie GPU compatibili con Windows 10 e 11 che ottimizza il supporto al DLSS per tanti giochi come il recente Back 4 Blood e aggiunge oltre 15 profili di settaggi per GeForce Experience.

L'arrivo dei Game Ready Driver 496.13 di NVIDIA porta in dote una serie di importanti novità e ottimizzazioni per Windows 10 e Windows 11. Questa nuova versione infatti garantisce il pieno supporto al DLSS per tanti giochi a partire dal nuovissimo Back 4 Blood e passando da Baldur's Gate 3, Chivarly 2, Crysis Remastered Trilogy, The Riftbraker, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider e Sword and Fairy 7, migliorando così le prestazioni e la qualità grafica generale. L'aggiornamento introduce poi oltre 15 profili di ottimizzazione per GeForce Experience: tra i titoli presenti meritano una menzione Alan Wake Remastered, Diablo 2: Resurrected, Far Cry 6, FIFA 2022, Kena: Bridge of Spirits, New World e Tales of Arise.

Il nuovo driver porta però anche brutte notizie per i giocatori dotati delle GPU meno recenti: a partire da questa versione infatti NVIDIA ha interrotto il supporto alle schede grafiche della serie GeForce 600 e GeForce 700, con la sola esclusione di quelle basate su architettura Maxwell come la GeForce GTX 750 Ti, GTX 750 e GTX 745.