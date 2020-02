Disponibili i Games with Gold di febbraio; al via i saldi sui giochi Anime su Xbox Store

Come promesso, oggi 1 febbraio sono stati resi disponibili i primi due Games with Gold di febbraio 2020, gratuiti per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Stiamo parlando, per la precisione, di TT Isle of Man: Riding on the Edge per Xbox One e Fable Heroes per Xbox One e Xbox 360. Il primo sarà disponibile per tutto il mese, mentre il secondo solamente fino al 15 febbraio. Fino al medesimo giorno continuerà ad essere scaricabile anche Batman The Telltale Series, uno dei Games with Gold di gennaio 2020.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che nelle scorse ore sono iniziati i saldi sui giochi anime su Xbox Store accessibili a tutti i giocatori, anche ai non abbonati a Xbox Live Gold. Tra i titoli in sconto segnaliamo Mega Man 11 a 14,99 euro, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto a 14,99 euro, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy a 15,99 euro, One Piece World Seeker a 27,99 euro, One Piece Burning Blood a 10,49 euro e Sword Art Online: Fatal Bullet. In calce a questa notizia trovate la lista con tutti i giochi anime in offerta. In alternativa, potete dirigervi a questo indirizzo. Ne acquisterete qualcuno?