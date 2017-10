Disponibili i nuovi driver NVIDIA Game Ready ottimizzati per Destiny 2

: Manca oramai solo un giorno al debutto disuPC e i giocatori susono già pronti oggi con i nuovi driver Game Ready, i quali offriranno anche la migliore esperienza di gioco con

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready di NVIDIA garantisccono di avere sempre il massimo a chi gioca con GeForce, dal momento che il team d'ingegneri di NVIDIA lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, dispongono anche della certificazione WHQL di Microsoft.

In occasione dell'E3 2017, NVIDIA ha annunciato la collaborazione con Bungie, i creatori dei pluripremiati Halo e Destiny, e con il gigante Activision per portare Destiny su PC per la prima volta con l'uscita dell'attesissimo Destiny 2. NVIDIA ha messo a disposizione la propria expertise nel gaming e nel mondo PC per lo sviluppo di Destiny 2 e ottenere il massimo delle performance con le GPU GeForce GTX serie 10.

Destiny 2 in omaggio per chi compra GeForce

Non dimentichiamo poi che, in vista della disponibilità del gioco, NVIDIA ha proposto un bundle con Destiny 2. Infatti, tutti coloro che acquisteranno fino al 29 Novembre 2017 una scheda grafica, un PC desktop o un laptop con GeForce GTX 1080 Ti oppure GeForce GTX 1080, riceveranno gratuitamente una copia di Destiny 2 per PC.