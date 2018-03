Disponibili i nuovi Driver NVIDIA Game Ready ottimizzati per Far Cry 5

ha pubblicato oggi per il download i nuoviottimizzati per Far Cry 5 , il nuovo e attesissimo episodio della serie sparatutto targata, disponibile ora nei negozi di tutto il mondo.

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready garantiscono sempre il massimo a chi gioca con GeForce. Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft.

Potete scaricare i Driver Game Ready aggiornati per Far Cry 5 dal sito di NVIDIA. Far Cry 5 è disponibile da oggi su PC Windows, Xbox One, PlayStation 4, PS4 Pro e Xbox One X.