Disponibili i nuovi Game Ready Driver di NVIDIA per Apex Legends e Zombie Army

NVIDIA ha pubblicato il nuovo aggiornamento per i suoi Game Ready Driver versione 442.19 (WHQL), ottimizzati come di consueto per i titoli in uscita come Zombie Army 4: Dead War, Apex Legends Season 4 e l'ultima espansione di Metro Exodus: Sam's Story.

In particolare l'ultimo aggiornamento dei Driver di NVIDIA introduce varie ottimizzazioni, nuovi profili e correzione di bug per il nuovo gioco Rebellion (su Everyeye.it trovate la recensione di Zombie Army 4 Dead War), oltre al supporto ottimale per la quarta stagione di Apex Legends e alla nuova espansione Metro Exodus: Sam's Story. Inoltre l'update include il supporto al G-Sync per tre nuovi monitor: Asus VG259QM, Dell AW2521HF e LG34GN850.

Gli ultimi Game Ready Driver hanno poi introdotto il nuovo Maximum Framerate Setting nel pannello di controllo NVIDIA, che consente di settare il livello massimo di frame personalizzato. Con questo update, su richiesta della community, i limiti sono stati portati da un minimo di 25 fps ad un massimo di 1000 fps. Trovate tutti i dettagli dei driver 442.19 a questo link.

A proposito di Apex Legends Season 4, Respwan Entertainment ha pubblicato il primo video di gameplay dedicato alla nuova leggenda Revenant