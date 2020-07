Disponibili i nuovi NVIDIA Game Ready Driver per Death Stranding e Horizon Zero Dawn

L'arrivo delle tanto attese esclusive Sony su PC è ormai imminente e NVIDIA è pronta ad aggiornare la propria linea di GPU per accoglierle al meglio. I nuovi Game Ready Driver 451.67 sono infatti ottimizzati per Death Stranding e Horizon Zero Dawn, nonché F1 2020.

Tutti e tre i giochi arriveranno nel prossimo futuro su PC: ad aprire le danze sarà F1 2020 in uscita il 10 luglio, seguito da Death Stranding il 14 luglio e Horizon Zero Dawn il 7 agosto. I nuovi NVIDIA Game Ready Driver 451.67 (disponibili a questo link) sono stati pubblicati proprio per ottimizzare l'esperienza di gioco, in particolare per Death Stranding che supporterà il DLSS 2.0.

Il CTO di Kojima Productions, Akio Sakamoto, ha dichiarato: "Death Stranding ha già la reputazione di essere graficamente magnifico ma il DLSS 2.0 aiuta a rendere il debutto su PC qualcosa di speciale. La potenza extra portata da DLSS 2.0 in Death Stranding permette ai giocatori di sbloccare il grande potenziale grafico del PC incrementando i parametri e la risoluzione e consegnando la visione che abbiamo del gioco".

Anche Horizon Zero Dawn trarrà vantaggio dalla potenza dei moderni PC da gioco. Sulle nostre pagine è disponibile un video confronto tra la versione PS4 Pro e quella PC di Horizon Zero Dawn.