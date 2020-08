Disponibili i nuovi NVIDIA Game Ready Driver per Microsoft Flight Simulator

Come di consueto NVIDIA ha pubblicato una nuova versione dei suoi Game Ready Driver ottimizzati per tutte le uscite più recenti compresa l'ultima fatica di Asobo Studio, Microsoft Flight Simulator. Il nuovo pacchetto include anche il supporto al Ray Tracing per World of Warcraft.

I nuovi Game Ready Driver di NVIDIA arrivati alla versione 452.06 includono infatti le ottimizzazioni per alcuni dei migliori titoli in uscita, primo tra tutti Microsoft Flight Simulator, il nuovo simulatore di Asobo Studio e Microsoft che ha già raccolto il plauso unanime della critica. Il pacchetto è già pronto per accogliere Tony Hawk's Pro Skater 1+2 in uscita il prossimo 4 settembre e una nuova importante feature per World of Warcraft. Il famoso MMO si è visto recapitare il supporto per il Ray Tracing: uscito nel lontano 2004 WoW ha subito diverse revisione grafiche e con l'espansione Shadowlands arriveranno anche i primi test server dedicati all'utilizzo del Ray Tracing sulle ombre, in grado di dare maggiore profondità e dettaglio all'intero comparto.

I driver 452.06 di NVIDIA aggiungono poi altri otto monitor alla lista dei display compatibili con G-Sync, portando il totale a 110:

Acer XB273U GX

Acer VG272 LV

Acer XV272 LV

Acer CP5271U V

Acer X34 GS

Asus PG329

IO Data GC252UXm

Lenovo Y25-25

In attesa di saperne di più sulla nuova serie di schede grafiche GeForce RTX 3000, la cui presentazione è prevista per il 31 agosto, potete scaricare i nuovi Game Ready Driver a questo link.