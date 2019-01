Disponibili nuovi Oggetti per i vostri Avatar in Pokemon GO

Il nuovo anno di Pokemon GO sembra essere iniziato in grande stile, con la possibilità di catturare alcuni amati Pokemon Leggendari e con il lancio della prima Safari Zone del gioco.

Fortemente attiva sul fronte Pokemon, Niantic non si è però dimenticata di introdurre qualche novità anche per i nostri alter-ego videoludici. Tramite l'account Twitter ufficiale di Pokemon GO la Software House ha infatti reso noto l'arrivo nel gioco di nuovi item dedicati agli Avatar. Il cinguettio in questione, disponibile come di consueto in calce a questa news, recita: "Avete la stoffa per essere grandi Fantallenatori? Mostrate le vostre abilità nelle sfide Allenatore con i nuovissimi oggetti per avatar perfettamente in linea con lo stile dei Fantallenatori provenienti dalle regioni di Unova e Alola e dei Veterani della regione di Kalos!". Potete visualizzare alcune immagini dedicate ai nuovi Item in allegato al Tweet disponibile in calce. Che cosa ne pensate, vi piacciono?

Ne approfittiamo per ricordarvi che fino al 15 gennaio resta attivo l'evento Maratuova, durante il quale saranno disponibili numerosi bonus legati alle Uova in Pokemon GO. Inoltre, rammentiamo ai Lettori che sabato 12 gennaio avrà luogo il primo Community Day del nuovo anno. Protagonista dell'evento sarà lo starter di tipo acqua Totodile, direttamente dalla seconda generazione.