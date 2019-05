Disponibili da oggi i biglietti per il QuakeCon Europa

Bethesda annuncia la disponibilità dei biglietti per il QuakeCon Europe, in programma a Londra il 27 luglio, con la possibilità di provare in anteprima DOOM Eternal per la prima volta fuori dai confini degli Stati Uniti.

"Unisci a npoi a Londra il 27 luglio per provare DOOM Eternal per la prima fuori fuori dal Nord America! Il 2019 è l’anno di DOOM! Unitevi a noi a Londra, dove potrete provare DOOM Eternal per la prima volta al di fuori del suolo americano. Il QuakeCon Europe rappresenta l’evoluzione del QuakeCon. Il 27 luglio potrete provare i titoli Bethesda più recenti, partecipare a interessanti conferenze, incontrare i membri del nostro team e tanto altro ancora."

Potete acquistare i biglietti per il QuakeCon Europe su Eventbrite, dove potrete anche confermare la vostra partecipazione all'evento. Siete pronti per festeggiare i 25 anni di DOOM?