Disponibili da oggi i giochi PS4 gratis PlayStation Plus di dicembre 2019

Come di consueto a partire da oggi (primo martedì del mese) gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare i nuovi giochi PS4 gratis, il download sarà disponibile sul PlayStation Store dalla tarda mattinata ora italiana, indicativamente tra le 11:00 e le 13:00.

Due i giochi gratis PS Plus di dicembre per PlayStation 4 e PS4 PRO, ovvero Titanfall 2 e Monster Energy Supercross The Official Videogame. Titanfall 2 è l'ultimo episodio (in ordine cronologico) della serie shooter di Respawn (team autore anche del recente Star Wars Jedi Fallen Order) mentre Monster Energy Supercross è il primo videogioco ufficiale dedicato all'omonima competizione motoristica, sviluppato dal team italiano Milestone. Ecco i link per il download

Giochi gratis PS4 dicembre 2019

Ribadiamo anche in chiusura che i giochi saranno disponibili per tutti dalla tarda mattinata di martedì 3 dicembre, al momento la pagina dei prodotti riporta il prezzo pieno di vendita senza possibilità di download gratis per gli abbonati PlayStation Plus ma la situazione cambierà tra pochissime ore. Cosa ne pensate della lineup PS Plus di dicembre 2019? Siete soddisfatti della scelta?