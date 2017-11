Disponibili ora in GTA Online: Elicottero d'Assalto Hunter e 16 nuove gare

ha aggiornato la popolarissima modalità multigiocatore di- con nuovi contenuti ed eventi. In aggiunta, le gare multiveicolo garantiranno doppi GTA$ e RP.

FH-1 Hunter ora disponibile

L'elicottero d'assalto FH-1 Hunter potrebbe dare il nome a una categoria a parte, perché qui si parla di un vero fuoriclasse. La sua batteria di missili è sufficiente a devastare interi eserciti di nemici, senza tenere conto del contributo che può dare un tuo alleato al comando della sua torretta. La senti? La dolce cacofonia di velivoli in fiamme e missili guidati che sfrecciano in cielo. Per i tuoi nemici sarà un vero onore. Compra subito il tuo FH-1 Hunter da Warstock Cache & Carry.

Nuove Gare Multiveicolo e ricompense doppie

GTA Online si arricchisce di ben 16 nuove gare multiveicolo, ideali per chi non ha paura di perdere qualche arto inseguendo la gloria. Da oggi al 27 novembre, inoltre, le gare multiveicolo garantiranno GTA$ e RP doppi, quindi non perdere tempo e lanciati subito nel tubo stunt più vicino!

Per provare subito una delle nuove gare, inserisci i link sottostanti tra i preferiti del Social Club per accedere immediatamente la prossima volta che giochi. In gioco, seleziona il comando apposito dalla schermata di caricamento o trova sulla mappa una delle icone delle serie di gare multiveicolo per accedere immediatamente a una serie di gare contenente una delle seguenti:

Sblocca la tuta jock cranley bianca: 21 - 27 nov

A prescindere dalla tua opinione sulle scelte politiche di Jock Cranley, sarai d'accordo con noi nell'affermare che il mondo delle acrobazie di Southern San Andreas non sarebbe lo stesso senza le sue caratteristiche tute mostrapacco. Porta a casa un pezzo di storia con la tuta Jock Cranley bianca, da sbloccare gratuitamente in gioco semplicemente accedendo a GTA Online tra oggi e il 27 novembre.

Sconti per auto

Fai fare il salto di qualità alle tue auto da corsa e sazia il tuo amore per i motori con una settimana di sconti su auto e potenziamenti. E non perderti gli sconti del Black Friday, in arrivo nel fine settimana.

Progen Tyrus (supercar) – 25% di sconto

Dewbauchee Rapid GT (sportiva) – 25% di sconto

Potenziamenti al motore – 25% di sconto

Potenziamenti alla manovrabilità – 25% di sconto

Freni – 25% di sconto

Trasmissioni – 25% di sconto

Turbo – 25% di sconto

Sospensioni – 25% di sconto

Spoiler – 25% di sconto

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Preparati a correre a tutto gas nelle gare premium e nelle prove a tempo di questa settimana. Fino al 27 novembre:

Gara premium per veicoli speciali - "Ovale 2.0" (solo per Rocket Voltic)

Prova a tempo - "Da un'estremità all'altra"

Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" sul cellulare di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati vinceranno un premio in GTA$ e tutti i partecipanti guadagneranno RP tripli. Per partecipare alla gara a tempo, imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra dal cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai premiato con abbondanti GTA$ e RP.