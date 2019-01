Disponibili le prime immagini di Mad Box, la Console annunciata da Slightly Mad Studios!

Nella giornata di mercoledì 2 gennaio, Ian Bell, attuale CEO di Slightly Mad Studios, ha annunciato l'intenzione della Software House di fare il proprio ingresso nel mercato Hardware, tramite la realizzazione di una propria Console da Gaming: Mad Box.

L'annuncio, lanciato dall'Account Twitter di Bell e di Slightly Mad Studios, ha colto piuttosto di sorpresa l'intera industria videoludica. Su questo misterioso progetto erano state promesse novità ulteriori nel corso delle successive quattro o sei settimane. Tuttavia, già in queste giornate, stanno iniziando ad emergere i primi intriganti dettagli. In particolare, sempre tramite il proprio account Twitter, Bell ha reso noto che la Software House avrebbe già preso contatti con realtà quali AMD e NVIDIA al fine di definire la componentistica di Mad Box.



Nelle ultime ore, il CEO di Slightly Mad Studios ha inoltre deciso di condividere con il pubblico il design pensato per questa nuova misteriosa Console. In allegato ai Tweet pubblicati sul suo account potete infatti visionare le prime immagini di Mad Box. Queste ultime, come evidenziato da Bell, sono parzialmente oscurate, in quanto le componenti interne sono ancora in discussione. Come di consueto, potete trovare i cinguettii in calce a questa news.



Cosa ne pensate di questo design, lo trovate intrigante? In attesa di saperne di più sul misterioso progetto di casa Slightly Mad Studios, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale interamente dedicato a Mad Box, a cura di Alessandro Bruni.