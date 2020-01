Disponibili ora i primi due Games with Gold di gennaio per Xbox One e Xbox 360

Gennaio è iniziato da poche ore e come da tradizione è ora possibile scaricare i primi due Games with Gold di gennaio 2020 per Xbox One e Xbox 360. Di seguito la lista completa ed i link per il download gratis da Xbox Store.

Fino al 31 gennaio sarà possibile scaricare Styx Shards of Darkness per Xbox One mentre fino al 15 gennaio resterà disponibile Tekken 6 in versione Xbox 360 giocabile anche su Xbox One.

Games with Gold download

Il 16 gennaio si aggiungeranno al catalogo Games with Gold altri due giochi: Batman The Telltale Series (disponibile fino al 15 febbraio 2020) e LEGO Star Wars II La Trilogia Originale, quest'ultimo disponibile fino al 31 gennaio 2020. Sono invece ufficialmente stati rimossi i Games with Gold di dicembre 2019, lo scorso mese ha visto una lineup composta da Insane Robots, Jurassic World Evolution, Toy Story 3 e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD.

Nelle scorse ore anche Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2020: Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator saranno disponibili su PS4 dal 7 gennaio al 3 febbraio, in alcuni paesi Goat Simulator verrà sostituito da Frantics per motivi non meglio specificati.