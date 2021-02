I dispositivi iOS si aggiornano per il supporto al DualSense e al pad Xbox Series X|S

Come riportato sulle pagine di The Verge, Apple ha da poco dato il via al rollout di un nuovo aggiornamento, attualmente disponibile per i beta tester, dedicato ai dispositivi iOS.

L'update lanciato dalla compagnia di Cupertino aggiunge un'interessante feature per coloro che sono soliti utilizzare i propri iPhone o iPad per videgiocare. Il sistema operativo iOS, infatti, supporterà da questo momento i controller delle console di nuova generazione, ovvero il DualSense di PlayStation 5 e il controller di Xbox Series X|S. Apple aveva già introdotto in passato il supporto ai pad di PlayStation 4 e Xbox One, e questo non fa altro che andare a migliorare il servizio offerto dai propri prodotti in ambito gaming, con gli utenti abbonati ad Apple Arcade che avranno in tal modo un ventaglio di opzioni ancora più ampio che in passato.

Al momento, come accennato sopra, l'aggiornamento è in fase beta e non è ancora stato distribuito in tutte le regioni, quindi è possibile che si debba attendere ancora qualche ora dalle nostre parti prima di poter procedere al download.

Ricordiamo che, allo stesso modo dei dispositivi iOS, anche Nvidia Shield si è recentemente aggiornato per introdurre il supporto al DualSense e al controller di Xbox Series X|S, oltre che per accogliere nuovi giochi nel suo catalogo fra cui Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion.