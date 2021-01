Si può disputare una partita 2vs2 online a FIFA 2021?

FIFA 21, il più recente capitolo della serie calcistica di casa Electronic Arts che ha battuto Cyberpunk 2077 a Natale, offre molte modalità di gioco tra cui scegliere per giocare con gli amici, sia in locale che online. Molti si chiedono se sia possibile giocare con un amico contro una seconda coppia di amici.

La risposta è si, potete invitare un amico e disputare una partita a 4 contro altre due persone. Per farlo, recatevi nella sezione del gioco Stagioni Co-Op, la parte dedicata al multiplayer cooperativo. Da qui potete avviare una nuova stagione e invitare un amico prima di cercare una partita da giocare insieme a lui.

Dopodiché, il gioco vi lascerà avviare una partita e potrete giocare contro altre persone che stanno cooperando proprio come voi, disputando di fatto una partita 2vs2. Tuttavia non è possibile scegliere manualmente i giocatori della squadra avversaria o invitare altri due amici a partecipare, quindi affronterete degli sconosciuti.

Se volete giocare contro una coppia di amici esiste un metodo "fai da te" che sembra funzionare, dopo qualche tentativo, consentendovi di giocare in 4. È molto semplice: vi basterà rimanere in contatto con gli altri due per fare in modo di avviare contemporaneamente la ricerca della partita (matchmaking). Sapevate che il primo gioco di FIFA risale a 28 anni fa?