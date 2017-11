Dissidia Final Fantasy: Golbez introdotto con un nuovo trailer

hanno quest'oggi annunciato l'arrivo di un nuovo personaggio all'interno del roster di, picchiaduro al momento disponibile per cabinati arcade in Giappone e previsto al lancio su PlayStation 4 in una versione aggiornata e ribilanciata a gennaio 2018.

Il nuovo lottatore risponde al nome di Golbez, villain protagonista di Final Fantasy IV: potete ammirare le sue gesta in battaglia tramite il video che trovate in cima alla notizia. Al momento non è chiaro se il personaggio sarà presente in Dissidia Final Fantasy NT per PlayStation 4.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile su PS4 a partire dal 30 gennaio 2018. Qui trovate tutti i video gameplay trasmessi in occasione di Lucca Comics 2017.