Dissidia Final Fantasy NT accoglierà un'arena ispirata a Final Fantasy Tactics

Come dimostrato dal trailer visionabile in chiosa all’articolo, la mappa che rappresenterà Final Fantasy Tactics fra le arene da combattimento del brawler a squadre sviluppato dal Team NINJA sarà il vecchio Monastero di Orbonne, ossia uno degli scenari più apprezzati dai fan dell’originale gioco di ruolo tattico.



Secondo quanto rivelato dallo sviluppatore, la versione arcade di Dissidia Final Fantasy, sfortunatamente reperibile solo nelle sale da gioco nipponiche, riceverà il nuovo stage come parte dell’aggiornamento previsto per il prossimo 22 febbraio. I possessori della versione console, invece, potranno far visita al Monastero di Orbonne verso la fine di marzo, quando Square Enix rilascerà un nuovo aggiornamento.



Dissidia Final Fantasy NT è ora disponibile in tutto il globo in esclusiva per PlayStation 4. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi invitiamo a dare uno sguardo alla Recensione e alla Guida ai controlli, mosse e tecniche per vincere a cura della redazione di Everyeye.