Dissidia Final Fantasy NT: annunciata una nuova patch in vista del lancio occidentale

è disponibile in Giappone già da diversi giorni, ma in Europa e Nord America non approderà prima del 30 gennaio. In vista del lancio occidentale, verrà pubblicata una nuova patch.

Innanzitutto, verrà aggiunto il doppiaggio inglese e i sottotitoli nelle seguenti lingue: inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Il titolo, inoltre, si arricchirà con una serie di nuove opzioni per i controlli. Ad esempio, sarà possibile invertire i comandi assegnati a X e Cerchio, oppure quelli mappati su L1/RI e L2/R2. I giocatori che perderanno la connessione prima della comparsa della schermata di briefing non riceveranno più alcuna penalità, mentre le classi potranno essere potenziate più velocemente in modalità offline.

Nel momento in cui vi scriviamo, non è chiaro se tutte queste modifiche saranno già presenti sul disco del gioco, oppure se sarà necessario scaricare una patch al primo avvio. Vi ricordiamo, quindi, che Dissidia Final Fantasy NT uscirà esclusivamente su PlayStation 4 il 30 gennaio. In Giappone, dove è disponibile dall'11 gennaio, ha debuttato direttamente in cima alla classifica di vendita. Potete prepararvi al lancio occidentale dando un'occhiata alla nostra guida ai controlli del gioco.