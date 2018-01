Dissidia Final Fantasy NT: annunciato un nuovo livestream per il 10 gennaio

ha annunciato uno speciale livestream pre lancio di, in programma per il 10 gennaio. Lo show potrà essere seguito in diretta su YouTube e Niconico, non sono previsti sottotitoli e traduzioni in lingua inglese.

La trasmissione rivelerà nuovi dettagli su Dissidia Final Fantasy per PlayStation 4 e sulla versione arcade, con novità previste per entrambi i formati. Tra le guest presenti troviamo i doppiatori Arthur Lounsbery e Shunsuke Takeuchi, il produttore Ichiro Hazama e il direttore Takeo Kujiraoka.

Dissidia Final Fantasy NT uscirà l'11 gennaio in Giappone e arriverà in Europa il 30 dello stesso mese, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro, al momento non sono previsti porting per altre piattaforme.