Dissidia Final Fantasy NT a confronto su PS4 e PS4 Pro

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video confronto di Dissidia Final Fantasy NT , mettendo a paragone il comparto grafico del gioco su. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come al solito, i video comparativi di Candyland accostano le varie versioni del gioco prendendo a riferimento le stesse scene, così da permettere un confronto diretto in termini grafici e di pulizia visiva. In questo caso possiamo dare un'occhiata alle versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro di Dissidia Final Fantasy NT, titolo che sembra comportarsi piuttosto bene su entrambe le console Sony.

Ricordiamo che il gioco è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 dal 30 gennaio. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.